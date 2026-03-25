ternana women presentata a palazzo primavera la terza edizione di hola andhe the big dream

Questa mattina si è svolta a Palazzo Primavera la presentazione della terza edizione di

Al Palazzo Primavera 200 studenti all’anteprima del nuovo capitolo del progetto educativo tra calcio, crescita personale e futuro Il nuovo capitolo, intitolato “Hola and the Big Dream – Un’amica per sempre”, è rivolto ai ragazzi tra i 9 e i 12 anni e coinvolge temi come crescita personale, cambiamento e valore delle proprie radici. Alla mattinata hanno partecipato circa 200 studenti delle scuole del territorio, insieme alla prima squadra e al settore giovanile del club rossoverde. Hola è una giovane calciatrice della Ternana Women, profondamente legata a un vecchio campo immerso in una pineta, luogo simbolo della sua infanzia e della sua famiglia. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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