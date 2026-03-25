Ternana Women presentata a Palazzo Primavera la terza edizione di Hola and the big dream

Oggi a Palazzo Primavera si è svolta la presentazione della terza edizione del progetto editoriale “Hola”, un libro illustrato della squadra femminile di calcio dedicato ai bambini. L’evento si è tenuto mercoledì 25 marzo e ha visto la presentazione del volume che combina elementi di sport, educazione e narrazione. La manifestazione ha coinvolto rappresentanti della società sportiva e il pubblico presente in sala.

Al Palazzo Primavera 200 studenti all’anteprima del nuovo capitolo del progetto educativo tra calcio, crescita personale e futuro Il nuovo capitolo, intitolato “Hola and the Big Dream – Un’amica per sempre”, è rivolto ai ragazzi tra i 9 e i 12 anni e coinvolge temi come crescita personale, cambiamento e valore delle proprie radici. Alla mattinata hanno partecipato circa 200 studenti delle scuole del territorio, insieme alla prima squadra e al settore giovanile del club rossoverde. Hola è una giovane calciatrice della Ternana Women, profondamente legata a un vecchio campo immerso in una pineta, luogo simbolo della sua infanzia e della sua famiglia. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Ternana Women, presentata a Palazzo Primavera la terza edizione di "Hola and the big dream" Articoli correlati Leggi anche: Ciclismo, Coppa Italia delle Regioni: presentata la terza edizione Presentata la 31esima edizione de ‘La Primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco’VENEZIA – Oggi, presso la sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, il Vice Capogruppo di Fratelli d’Italia, Matteo Baldan, ha presentato... Altri aggiornamenti su Ternana Women Temi più discussi: Serie B femminile. Ternana vs Sassuolo, le formazioni ufficiali; Torneo delle Regioni 2026, le protagoniste del Girone A: Abruzzo, Campania, Lombardia e Sicilia; Ternana contro Sassuolo. Ternana Women, Hola and the big dreams sbarca su Sky e vola all’estero (VIDEO)Presentata la terza edizione del libro illustrato a fumetti per bambini voluto dalla Ternana Women. Annunciato un accordo con Sky e quello per la realizzazione di volumi internazionali. Nostra intervi ... calciofere.it Ternana Women, il Gubbiotti si colora di rossoverde: dai Baby Fera a Umbria4Deaf, una domenica specialeSe c’è un filo conduttore nella stagione della Ternana Women è uno solo: non essere mai sola. Anche nell’ultima sfida salvezza contro il Sassuolo, il Moreno Gubbiotti ha risposto presente ... ternananews.it Presentata l’iniziativa della Ternana Women a Palazzo Primavera | LE FOTO #Terni #Ternana #women #Hola #progettoeditoriale - facebook.com facebook | Data&Orario ufficiali Serie A Women Ternana Women 26 Aprile H 18.00 Stadio Moreno Gubbiotti, Narni (TR) DAZN #ForzaViola x.com