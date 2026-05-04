un rapper al contrario

Nel discorso comune, il rapper viene spesso associato a zone meno abbienti e a un mondo di strada. Questa rappresentazione si ripete frequentemente, contribuendo a creare un’immagine stereotipata di questa figura. Tuttavia, questa percezione non sempre corrisponde alla realtà, che può essere più complessa e variegata. La figura del rapper, quindi, si inserisce in un immaginario che spesso semplifica la varietà di esperienze e origini di chi sceglie questa professione.

Spesso si tratta di luoghi comuni, ma nell’immaginario collettivo il rapper è una figura che nasce nella parte meno ricca della società. Una persona, anzi un artista, che sceglie la via della musica sia perché ama quello che fa, sia perché magari la vita gli preclude a priori altre possibilità. Una scalata dal basso verso l’alto, fino alla gloria, alla fama e ai soldi. Luoghi comuni appunto, come dimostra la storia di Paolo Rotelli, presidente del Gruppo San Donato che ha scelto la carriera da rapper in Francia, dove si fa chiamare Tractopelle Musik. Da supermanager nel settore ospedaliero, al palco. Dalla copertina di Forbes dove appariva in giacca e cravatta, a cappellini da basket, canottiere, look moderno e gioielli.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Da rapper tamarro di periferia a principe venale di cause Lgbt per valorizzare il matrimonio (di follower) con il brand Ferragni. Tornato «bimbominkia» dopo il divorzio, anche dal M5s, ora fattura grazie a un podcast dove sfrutta persino i «cattivi» della destra. - facebook.com facebook

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