L'ex di Fedez è attualmente legato a un noto cantante, dopo aver avuto una relazione con un rapper. La notizia riguarda i recenti spostamenti sentimentali di questa persona, che sono stati oggetto di discussione nel mondo dello spettacolo. Non ci sono conferme ufficiali, ma i dettagli sui suoi rapporti sentimentali continuano a essere monitorati dai media.

Il nome di Fedez torna ancora una volta al centro del gossip, ma questa volta non per questioni personali dirette, bensì per ciò che riguarda una sua presunta ex frequentazione. Tra vecchie indiscrezioni e nuovi avvistamenti, una figura già chiacchierata negli ultimi mesi è riemersa accanto a un altro volto noto della scena musicale, alimentando nuove voci su una possibile relazione. L’ex di Fedez sta con Tedua? Gli indizi. Al centro delle nuove indiscrezioni c’è Angelica Montini, già accostata in passato a Fedez. Negli ultimi giorni, infatti, la giovane è stata vista in compagnia di Tedua durante un concerto di Ernia all’Unipol Arena di Milano. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - L’ex di Fedez sta con un famosissimo cantante: dopo il rapper oggi sta con un altro rapper, ecco chi è

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