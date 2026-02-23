La rassegna Un Palazzo di libri prosegue con Pietro Grasso e il maxiprocesso a Cosa Nostra

Pietro Grasso, ex presidente del Senato e magistrato, partecipa a Genova a causa di un incontro dedicato alla storia del maxiprocesso a Cosa Nostra. La sua presenza si inserisce nella rassegna

L’ex presidente del Senato e magistrato Pietro Grasso sarà a Genova per partecipare – mercoledì 25 febbraio, ore 18:30, Sala del Maggior Consiglio – al ciclo Un Palazzo di libri. Grasso sarà a Palazzo Ducale in veste di autore: presenterà, infatti, insieme a Nando Dalla Chiesa, “U MAXI. Dentro il processo a Cosa Nostra”, il recentissimo libro edito da Feltrinelli e dedicato al maxiprocesso del 1986-87, del quale proprio Grasso fu giudice a latere ed estensore delle motivazioni delle sentenze che colpirono al cuore la Cupola. Pietro Grasso, già procuratore nazionale antimafia, torna a quarant’anni esatti su uno degli snodi cruciali della storia del nostro paese: in quel processo furono inflitti 19 ergastoli e oltre 2600 anni di reclusione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Pietro Grasso racconta il Maxiprocesso a Cosa Nostra 40 anni dopo: “Falcone mi diede 400mila pagine da studiare”Pietro Grasso ricorda come Giovanni Falcone gli affidò il compito di studiare 400mila pagine durante il Maxiprocesso a Cosa Nostra, un episodio chiave avvenuto 40 anni fa.

Palermo, quarant’anni dopo il Maxiprocesso presentato il libro “U Maxi” di Piero Grasso che riapre la memoria sulla battaglia tra Stato e Cosa NostraQuarant’anni dopo il Maxiprocesso, Piero Grasso torna a parlare di Cosa Nostra con il suo nuovo libro “U Maxi”.

