Un operaio di 47 anni è morto schiacciato da un carrello elevatore

Un operaio di 47 anni ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da un carrello elevatore in una fabbrica della zona industriale dell'Aquila est. L'incidente si è verificato a Bazzano, in Abruzzo, e ha provocato la morte dell'uomo sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo. La procura ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause dell'incidente.

L'Abruzzo piange un'altra vittima a causa di un incidente sul lavoro che si è verificato nella fabbrica Hca a Bazzano, nell'area industriale dell'Aquila est.Come riporta l'Ansa, a perdere la vita è stato un operaio di 47 anni.Abbonati per leggere i nostri approfondimenti della sezione DossierIn.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Operaio muore schiacciato da un carrello elevatore nell’AquilanoUn operaio di 47 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nella fabbrica Hca, a Bazzano, nell’area industriale dell’Aquila est. Ennesimo morto sul lavoro in Abruzzo: un 47enne ha perso la vita schiacciato da un carrello elevatoreIncidente mortale sul lavoro, nella giornata di oggi (lunedì 4 maggio), in Abruzzo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Operaio muore schiacciato da un carrello elevatore nell'Aquilano; Claudio Salamida, la vedova dell'operaio morto nell'ex Ilva sul palco di Taranto: La sicurezza è un obbligo VIDEO; Primo maggio, commemorazione dei caduti sul lavoro; Omicidio a Ostia, spinse la compagna dal quarto piano: condannato a 24 anni. L’Aquila - Operaio di 47 anni muore schiacciato da un carrello elevatoreTragedia sul lavoro nella zona industriale di Bazzano, a L’Aquila, dove un operaio di 47 anni ha perso la vita all’interno di una fabbrica. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, l’uomo sareb ... veratv.it Tragedia sul lavoro a Bazzano: operaio di 47 anni muore schiacciatoL’AQUILA – Il bilancio delle morti bianche si aggrava ancora una volta. Una tragedia si è consumata stamattina a Bazzano, all’interno del piazzale di un’azienda locale, dove un operaio di 47 anni ha p ... laquilablog.it Un operaio di 47 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nella fabbrica Hca, a Bazzano, nell’area industriale dell’Aquila est. Secondo le prime... - facebook.com facebook Operaio metalmeccanico, comunista perseguitato e partigiano dei GAP, #AldoPinci rimase ferito il #2maggio 1944 in uno scontro a fuoco con i militi fascisti della banda #Koch.Morì poco dopo all'ospedale S.Giovanni.Aveva 35 anni. x.com