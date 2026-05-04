Un operaio di 47 anni è morto schiacciato da un carrello elevatore

Da ilpescara.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un operaio di 47 anni ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da un carrello elevatore in una fabbrica della zona industriale dell'Aquila est. L'incidente si è verificato a Bazzano, in Abruzzo, e ha provocato la morte dell'uomo sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo. La procura ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause dell'incidente.

L'Abruzzo piange un'altra vittima a causa di un incidente sul lavoro che si è verificato nella fabbrica Hca a Bazzano, nell'area industriale dell'Aquila est.Come riporta l'Ansa, a perdere la vita è stato un operaio di 47 anni.Abbonati per leggere i nostri approfondimenti della sezione DossierIn.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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