Operaio muore schiacciato da un carrello elevatore nell’Aquilano

Un operaio di 47 anni è deceduto in un incidente avvenuto nella fabbrica Hca, situata a Bazzano nell’area industriale dell’Aquila est. Secondo quanto riferito, l’uomo è stato schiacciato da un carrello elevatore durante l’orario di lavoro. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. La dinamica dell’incidente è al centro delle indagini in corso.

Un operaio di 47 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nella fabbrica Hca, a Bazzano, nell’area industriale dell’Aquila est. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato da un carrello elevatore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118, ma per il lavoratore non c’è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire le cause che hanno portato alla morte dell’operaio.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Operaio muore schiacciato da un carrello elevatore nell’Aquilano Notizie correlate Operaio 21enne in nero morto schiacciato da un carrello: 4 indagatiIn tre sono accusati di omicidio colposo per numerose violazioni della normativa sulla sicurezza, alla quarta persona viene contestato di avere fatto... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Morto l’operaio. Era rimasto schiacciato dalla betoniera; Boscaiolo muore schiacciato da un tronco, operaio 18enne grave: travolto da escavatore; Castelfiorentino, operaio di 51 anni muore travolto da una betoniera; Infortuni sul lavoro: aumentano gli incidenti in itinere. Roma maglia nera in Italia. Operaio muore schiacciato da materiale in fabbrica all'AquilaUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Operaio muore schiacciato in fabbrica all'AquilaUn operaio del quale al momento non si conoscono le generalità è morto questa mattina all'interno di uno stabilimento in cui si lavora alluminio all'Aquila. Da un primo accertamento l'operaio è rimast ... avvenire.it Operaio precipita dal tetto a Benevento, muore dopo 24 ore. La vittima aveva 67 anni. Sull'incidente le indagini dei carabinieri #ANSA - facebook.com facebook