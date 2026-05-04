Un murales per il piccolo Domenico Caliendo | l' iniziativa

Questa mattina, alle 11:00, all'Istituto Comprensivo "Giancarlo Siani" di Villaricca, in via Enrico Fermi, 43, sarà inaugurato il murale "Il Volo di Domenico - Memoria, Arte e Comunità". L'opera, realizzata dall'artista Genny Spray, è dedicata alla memoria di Domenico Caliendo, il bambino di soli.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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"Dopo il clamore… Potrebbe essere dimenticato. Ma noi non vogliamo che Domenico Caliendo diventi soltanto un ricordo. Vogliamo che la sua storia viva, per evitare che ciò che è accaduto a lui succeda anche ad altri bambini." Dal web - facebook.com facebook

Il «Gran premio lotteria» di Agnano in memoria di Domenico Caliendo È intitolata alla memoria del piccolo Domenico Caliendo la settantasettesima edizione del «Gran premio lotteria», che si disputa domenica 3 maggio 2026 nell’ippodromo di Agnano. x.com