Un murales per il piccolo Domenico Caliendo | l' iniziativa

Da napolitoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, alle 11:00, all'Istituto Comprensivo "Giancarlo Siani" di Villaricca, in via Enrico Fermi, 43, sarà inaugurato il murale "Il Volo di Domenico - Memoria, Arte e Comunità". L'opera, realizzata dall'artista Genny Spray, è dedicata alla memoria di Domenico Caliendo, il bambino di soli.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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