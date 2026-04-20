Il gran premio di Agnano dedicato al piccolo Domenico Caliendo | l' iniziativa di beneficenza

Per la prima volta nella sua storia il Gran Premio Lotteria di trotto di Agnano sarà "Memorial". La finalità benefica della corsa napoletana sarà rivolta alla Fondazione Domenico Caliendo, nata per volontà dei genitori del piccolo Domenico, il bimbo di 2 anni morto il 21 febbraio all’ospedale.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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