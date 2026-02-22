Trapianto fallito morto Domenico Caliendo | piccolo angelo volato via

Domenico Caliendo è morto dopo un trapianto andato male, che ha causato il suo decesso. Il bambino, di soli sette anni, aveva affrontato un lungo ricovero in ospedale prima dell’intervento. La famiglia aveva sperato in un miglioramento, ma le complicazioni hanno portato alla tragica fine. La notizia ha sconvolto la comunità locale, che conosceva bene il piccolo. La sua scomparsa lascia un vuoto tra amici e vicini.

A Napoli è morto un bambino. Il calvario del piccolo Domenico Caliendo, iniziato quando mancavano solo due giorni a Natale, è finito. È stato un guerriero, questo bimbo privato del cuore malato al cui posto ne è stato impiantato uno reso inservibile perché immerso in una borsa da trasporto riempita con una micidiale porzione di ghiaccio secco: ha resistito nella Terapia intensiva dell’ospedale Monaldi per settanta giorni attaccato a un macchinario che gli pompava il sangue, ha retto a due emorragie - una cerebrale e l’altra addominale - ad un’infezione post-operatoria e al lento, inesorabile deperimento di polmoni, fegato e reni. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Trapianto fallito al Monaldi, è morto il piccolo DomenicoIl piccolo Domenico è deceduto dopo un tentativo di trapianto al Monaldi di Napoli, che non è andato a buon fine.

Trapianto fallito al Monaldi, morto il piccolo Domenico

Il piccolo Domenico è morto due mesi dopo il trapianto di cuore fallito al Monaldi di NapoliPoco fa il piccolo Domenico è morto nella camera di terapia intensiva dell'ospedale Monaldi di Napoli, lì dove era attaccato ad una macchina che da oltre ... fanpage.it

Trapianto fallito al Monaldi, Bindi ricorda il piccolo Domenico ma difende la rete trapianti italiana: La migliore in EuropaBindi ricorda il piccolo Domenico e difende la rete trapianti italiana: eccellenza europea con protocolli rigorosi e medici preparati. la7.it

Sono 6 gli avvisi di garanzia spediti nel corso nell’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. La Procura di Napoli ha disposto il sequestro dei telefoni cellulari e dei supporti informatici dei sei tra medici e infermieri indagati a vario titolo per il trapian - facebook.com facebook

Davanti all’ospedale Monaldi di #Napoli, un uomo arrivato da Caserta si è inchinato per chiedere scusa al piccolo Domenico Caliendo. Fiori bianchi e silenzio in memoria del bimbo. “È il figlio di tutta l’Italia”, dicono i cittadini, chiedendo giustizia e rispetto. x.com