Accusa un malore e muore in auto | inutili i tentativi di rianimarlo

Un uomo ha perso la vita improvvisamente mentre era seduto nella sua auto, parcheggiata in via Borsellino a Macerata Campania. Secondo le prime testimonianze, l’uomo ha accusato un malore improvviso, che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma ogni tentativo di rianimarlo è risultato inutile. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause di questa tragica morte. La comunità si interroga sulle condizioni di salute dell’uomo prima dell’accaduto.

Un uomo è stato trovato senza vita all'interno della sua auto, parcheggiata lungo via Borsellino, a Macerata Campania. L'allarme è scattato quando alcuni passanti hanno notato l'uomo immobile all'interno del veicolo. Qualcuno forse ha provato a vedere se l'uomo stesse bene. Non ricevendo risposta è scattata la richiesta di intervento. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere e un'ambulanza del 118. I sanitari hanno cercato di rianimare l'uomo ma non c'è stato nulla da fare e non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.🔗 Leggi su Casertanews.it

