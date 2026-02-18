Accusa un malore e muore in auto | inutili i tentativi di rianimarlo
Un uomo ha perso la vita improvvisamente mentre era seduto nella sua auto, parcheggiata in via Borsellino a Macerata Campania. Secondo le prime testimonianze, l’uomo ha accusato un malore improvviso, che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma ogni tentativo di rianimarlo è risultato inutile. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause di questa tragica morte. La comunità si interroga sulle condizioni di salute dell’uomo prima dell’accaduto.
Un uomo è stato trovato senza vita all'interno della sua auto, parcheggiata lungo via Borsellino, a Macerata Campania. L'allarme è scattato quando alcuni passanti hanno notato l'uomo immobile all'interno del veicolo. Qualcuno forse ha provato a vedere se l'uomo stesse bene. Non ricevendo risposta è scattata la richiesta di intervento. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere e un'ambulanza del 118. I sanitari hanno cercato di rianimare l'uomo ma non c'è stato nulla da fare e non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Bambino di un anno muore all'asilo nido durante il riposo pomeridiano: «Inutili i tentativi di rianimarlo»
Louis Toffè muore a 54 anni al volante del suo camion stroncato da un malore. L'uscita di strada e i tentativi di rianimarloQuesta mattina a Borgo Veneto, un camionista di 54 anni è morto mentre era al volante.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Operaio accusa un malore, scattano i soccorsi; Malore al bar: uomo in arresto cardiaco salvato da un passante e dai soccorritori; Morte bianca in Val Palot: il pm conferma le accuse; Brescia, abusa della figlia: minorenne resta incinta. Padre arrestato.
Operaio accusa un malore, scattano i soccorsiMalore in un cantiere navale in via Mattei ad Ancona: un uomo è stato portato in ospedale per accertamenti. Da quanto si apprende si tratta di un operaio di circa 50 anni. A portare i primi soccorsi ... centropagina.it
Camionista accusa un malore sul traghettoHa fatto appena in tempo a caricare il proprio tir su un traghetto in partenza per l'Albania che ha accusato un malore. Mattinata movimentata al porto di Ancona dove un autotrasportatore di 53 anni di ... youtvrs.it
Ha accusato un grave malore subito dopo l’ingresso nel carcere di Latina ed è ora ricoverato in coma all’ospedale Santa Maria Goretti facebook