Si accascia e muore in strada | inutili i tentativi di rianimarlo

Oggi a Pisa, un uomo si è sentito male e ha perso la vita davanti a molti passanti. La vittima si trovava in via Roma, dove si è accasciata improvvisamente. I presenti hanno provato a rianimarlo, ma senza successo. Sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno tentato di salvarlo, tuttavia l’uomo era ormai senza vita. La polizia ha delimitato l’area mentre si svolgono le indagini. La notizia ha sconvolto i residenti della zona, che si chiedono cosa abbia causato il malore improvviso.
Pisa, 19 febbraio 2026 – Si è sentito male in strada ed è morto davanti agli occhi dei passanti. è successo oggi (19 febbraio 2026) intorno alle 13.30 nel quartiere di Sant’Ermete (in via De Boni), Pisa, dove un anziano è deceduto in strada. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo, come hanno raccontato alcuni testimoni. Sul posto, è stata inviata dalla centrale operativa l’automedica e sono poi arrivati anche gli agenti delle Volanti della Questura di Pisa. "Hanno provato di tutto”, affermano i residenti. è stato il farmacista della vicina farmacia a chiamare subito i soccorsi. “Purtroppo non c’è stato nulla da fare”, hanno detto le persone che hanno assistito alla scena e che sono rimaste colpite. 🔗 Leggi su Lanazione.it
