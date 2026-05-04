Un gps in lingua araba per entrare illegalmente in territorio italiano | arrestato scafista che si confondeva fra i migranti

Un uomo coinvolto nel traffico di migranti è stato arrestato dopo aver tentato di nascondersi tra i profughi sbarcati nel porto di Ortona giovedì 30 aprile. Durante le operazioni di sbarco, l’individuo, che portava con sé un navigatore satellitare in lingua araba, è stato individuato e fermato dalle forze dell’ordine. La nave di Emergency aveva appena recuperato i migranti, tra cui il sospettato, che aveva cercato di mimetizzarsi tra loro.

Ha cercato di confondersi fra gli altri profughi sbarcati nella giornata di giovedì (30 aprile) al porto di Ortona dopo il salvataggio della nave Life Support di Emergency. Ma un uomo di 34 anni originario del Sudan è accusato di essere lo scafista che ha trasportato i migranti dalla Libia verso.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Ortona, preso lo scafista tra i migranti: trovato un GPS addosso? Cosa scoprirai Come hanno fatto i migranti a identificare lo scafista tra la folla? Cosa rivelerà l'analisi del GPS trovato addosso all'arrestato?... Leggi anche: Commerciante d’armi italiano arrestato negli Usa: “Vendeva illegalmente munizioni alla Russia”