Un commerciante d’armi italiano è stato arrestato negli Stati Uniti con l’accusa di aver esportato illegalmente munizioni per un valore di circa 540mila dollari alla Russia. La polizia americana ha fermato l’uomo, che ora si trova in un carcere federale, dopo aver scoperto che avrebbe venduto armi senza autorizzazione. L’indagine ha portato all’arresto e al sequestro delle munizioni coinvolte nell’illecito commercio.

Ha esportato illegalmente 540mila dollari in munizioni verso la Russia. Con questa accusa Manfred Gruber, commerciante d’armi altoatesino, è stato arrestato negli Stati Uniti e risulta adesso detenuto in un carcere federale americano. L’uomo, secondo le indagini, in violazione di tutti i divieti imposti dalle sanzioni contro la Federazione dopo l’invasione dell’Ucraina e, di conseguenza, delle leggi nazionali, aveva messo in piedi la classica triangolazione grazie alla quale le munizioni passavano per il Kirghizistan e finivano poi in Russia. Nella prima udienza del processo a suo carico, l’uomo si è dichiarato colpevole, come riporta il Dipartimento di Giustizia americano, dopo che il suo probabile socio in affari kirghizo, a gennaio, era già stato condannato per la stessa accusa a 39 mesi di carcere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Commerciante d’armi italiano arrestato negli Usa: “Vendeva illegalmente munizioni alla Russia”

Italiano arrestato negli Usa, esportava illegalmente munizioni in Russia: “Sapeva di infrangere la legge”Il commerciante d'armi italiano Manfred Gruber è detenuto in un carcere federale negli Usa.

Manfred Gruber, commerciante italiano in carcere negli Usa: «Export illegale di munizioni americane verso la Russia per 540mila dollari»BOLZANO - Avrebbe esportato illegalmente munizioni americane per 540mila dollari verso la Russia attraverso il Kirgisistan.

Temi più discussi: Nuovo record di vendita di armi italiane: nel 2025 ben 9,1 miliardi di autorizzazioni all’export; Nuovo record di export per le armi italiane (e il Medio Oriente è il primo mercato); Ancora record di esportazioni per l’industria militare italiana: +19%; Nuovo record per l’Italia, ma per vendita di materiale bellico.

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Commercio di munizioni verso la Russia, uomo italiano in carcere negli UsaSi chiama Manfred Gruber ed è un cittadino altoatesino, commerciante d’armi. È stato arrestato a ottobre 2025 e da allora è detenuto nel carcere di Brooklyn: è accusato di aver esportato illegalmente ... tg24.sky.it

Roberto Bo L’imputato è un commerciante. Ascoltato come testimone un amico della ragazza presente ai fatti - facebook.com facebook