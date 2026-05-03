Ortona preso lo scafista tra i migranti | trovato un GPS addosso

Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo tra i migranti a Ortona, trovandogli addosso un GPS. L'indagine ha rivelato che i migranti sono riusciti a identificare lo scafista tra la folla, probabilmente grazie alle tracce lasciate dal dispositivo. L'analisi del GPS sequestrato fornirà dettagli sulla rotta seguita e sui movimenti dello scafista durante il viaggio.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i migranti a identificare lo scafista tra la folla?. Cosa rivelerà l'analisi del GPS trovato addosso all'arrestato?. Chi sono gli altri organizzatori coinvolti in questa rotta specifica?. Perché il sospettato ha cercato di nascondersi nel porto di Ortona?.? In Breve Identificazione avvenuta tramite segnalazioni dei migranti sbarcati giovedì scorso a Ortona.. Perquisizione della squadra mobile di Chieti ha rivelato un dispositivo GPS addosso.. Sospettato di 34 anni trasferito nel carcere di Madonna del Freddo.. Indagini mirano a ricostruire rotte verso la Libia prima del soccorso Emergency.. La polizia di Chieti ha arrestato un uomo di 34 anni originario del Sudan, accusato di aver guidato il gommone con cui diversi migranti hanno raggiunto le coste libiche prima del soccorso della nave di Emergency.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ortona, preso lo scafista tra i migranti: trovato un GPS addosso Notizie correlate Fermato presunto scafista sbarcato con i migranti a Ortona: è in carcereSarebbe responsabile di aver condotto il gommone con a bordo diversi migranti prima dei soccorsi sulle coste libiche con la nave di Emergency,... Sbarco a Ortona, arrestato scafista sudaneseIl presunto trafficante di uomini ha cercato di mimetizzarsi tra gli altri profughi, ma a incastrarlo ci sono alcune testimonianze.