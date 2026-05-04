Un gossip in meno un dolore in meno niente 5 minuti di Bruno Vespa e un pacco in meno | la ‘ricetta’ di Nino Frassica per far iniziare la prima serata alle 20.55

Nino Frassica ha condiviso sui social un commento sulla programmazione televisiva, affermando che con pochi accorgimenti si può far iniziare la prima serata di Rai1 alle 20.55. Ha menzionato che così si evitano gossip, momenti di dolore, l’intervento di Bruno Vespa e la trasmissione di un pacco. La sua dichiarazione riguarda la gestione dell’orario di inizio delle trasmissioni in prima serata.

l comico siciliano, pur scegliendo la strada dell'ironia, prova a fornire una soluzione a un problema che ormai da settimane è finito al centro della scena mediatica: il prime time di Rai1 e Canale 5 inizia ormai alle 22 “Basta poco se vogliamo che la prima serata di Rai1 cominci alle ore 20.55”, esordisce così Nino Frassica sui profili social. Il comico siciliano, pur scegliendo la strada dell’ironia, prova a fornire una soluzione a un problema che ormai da settimane è finito al centro della scena mediatica. Il prime time di Rai1 e Canale 5 inizia ormai alle 22, complice lo slittamento orario di “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna“, tra le proteste del pubblico, dei produttori ma anche dei volti televisivi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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