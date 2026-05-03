Nino Frassica e la soluzione per la prima serata | Un gossip in meno niente 5 Minuti di Vespa e un pacco in meno

Nino Frassica ha annunciato una proposta per anticipare l’inizio della prima serata televisiva. La sua soluzione prevede di ridurre i minuti di trasmissione dedicati ai programmi che precedono il prime time, incluso l’eliminazione di alcune trasmissioni di approfondimento politico. La proposta si concentrerebbe sulla riduzione di alcuni segmenti di intrattenimento e di altri contenuti che vanno in onda prima dell’orario di inizio ufficiale.

Nino Frassica offre una soluzione immediata per anticipare l'inizio della prima serata in tv. Tagliare di svariati minuti i programmi che precedono il prime time, eliminando anche strisce come quella di Bruno Vespa.🔗 Leggi su Fanpage.it

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