Un gol di Mainoo ha riportato lo United in Champions e pensare che fino a gennaio era un esubero

Kobbie Mainoo, che fino a gennaio era considerato un esubero e su cui il Napoli si era informato per un possibile prestito, ha segnato un gol decisivo che ha portato il Manchester United in Champions League. La sua presenza in squadra è cambiata con l’arrivo di Michael Carrick come allenatore, che gli ha confermato fiducia e spazio in rosa.

Kobbie Mainoo sembrava essere a un passo dal lasciare il Manchester United, tant’è che il Napoli si era informato per prenderlo in prestito; ma con Michael Carrick in panchina che gli ha dato fiducia, ha ritrovato linfa. E ieri ha segnato il gol vittoria contro il Liverpool che ha dato la qualificazione allo United in Champions League, che mancava da tre anni. Il giovane centrocampista inglese, classe 2005, ha recentemente firmato un prolungamento di contratto con i Red Devils fino al 2031. Mainoo è passato da esubero a eroe dello United in pochi mesi. Ruben Amorim non aveva capito nulla su Mainoo; quando vedi partite del genere, scrive il Telegraph, viene da chiedersi come abbia potuto il tecnico portoghese fallire in questo modo con un giocatore come lui, lasciandolo fuori dai suoi piani quando sedeva sulla panchina dello United.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Un gol di Mainoo ha riportato lo United in Champions, e pensare che fino a gennaio era un esubero Notizie correlate Leggi anche: De Gea: "Eravamo morti, Vanoli ci ha riportato in vita. Lo United? CR7 era incredibile in tutto" Leggi anche: Mainoo ora gioca ma non ha ancora risolto le noie contrattuali con lo United (Daily Mail) Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Mainoo: Lo United lotta per Carrick dopo il quinto posto assicurato; Il Manchester United torna in Champions, vince ancora il Tottenham; Il Manchester United vince il big match con il Liverpool e si qualifica alla prossima Champions League: decisivo il gol di Mainoo; Mainoo riceverà un aumento di stipendio del 650%: il Manchester United lo blinda con il rinnovo. Il Manchester United vince il big match con il Liverpool e si qualifica alla prossima Champions League: decisivo il gol di MainooGoal e spettacolo all'Old Trafford: i Red Devils conquistano i tre punti grazie al 3-2 finale, e centrano la matematica qualificazione in Champions ... msn.com Un gol di Mainoo ha riportato lo United in Champions, e pensare che fino a gennaio era un esubero "Se Amorim fosse rimasto, il centrocampista avrebbe potuto lasciare il club in prestito a gennaio", scrive il Telegraph; come può cambiare il destino di un gioca - facebook.com facebook Il gol che riporta il #ManUtd in #Champions l’ha segnato Kobbie #Mainoo, tre giorni dopo il rinnovo del contratto • Fino a dicembre era fuori dai piani, lo volevano Napoli e Roma • Con Carrick è rinato ed è titolare Classe 2005, è un patrimonio del club x.com