Mainoo ora gioca ma non ha ancora risolto le noie contrattuali con lo United Daily Mail

Kobbie Mainoo gioca attualmente con il Manchester United, ma il suo futuro a lungo termine rimane incerto. Le trattative per un nuovo contratto del centrocampista inglese sono ancora in corso, mentre non sono stati comunicati dettagli ufficiali sulla risoluzione delle questioni contrattuali. La situazione non ha subito cambiamenti ufficiali al momento.

Le speranze del Napoli forse non sono ancora del tutto vane. Non è scontato che il centrocampista inglese classe 2005 rinnovi con la squadra di Carrick, visto che ambisce a un ingaggio più alto. Londra (Inghilterra) 23032024 - amichevole Inghilterra-Brasile foto ImagoImage Sport nella foto: Kobbie Mainoo ONLY ITALY Il futuro a lungo termine di Kobbie Mainoo al Manchester United è ancora incerto, mentre proseguono le trattative per un nuovo contratto del centrocampista inglese. Il centrocampista nato a Stockport appare molto più sereno rispetto all'estate scorsa, quando la sua richiesta di andare in prestito al Napoli per cercare continuità di gioco era stata respinta dal club inglese.