De Gea | Eravamo morti Vanoli ci ha riportato in vita Lo United? CR7 era incredibile in tutto
Il portiere della Fiorentina ha commentato la partita, affermando che la squadra era in difficoltà ma è stata rilanciata da una prestazione decisiva di un giocatore, che ha contribuito a riportarla in partita. Ha inoltre sottolineato che gli acquisti recenti hanno portato entusiasmo e che ora la squadra può puntare anche alla partecipazione alla Conference League.
Diciassette anni fa, quando esordì in Champions, il calcio era diverso. "Quando andai per la prima volta con i grandi, all’Atletico, non parlavo se non mi facevano domande - racconta David De Gea, una carriera ad altissimi livelli tra Liga e Premier -. Una volta nello spogliatoio si avvertivano più rispetto e deferenza, ora c’è meno distanza tra giovani e 'anziani'. Da quando ci sono i telefonini è più difficile parlare, io cerco di farlo coi ragazzi. Il calcio è più fisico e più tattico e un portiere deve sapere fare tutto". Lei però ha saputo adeguarsi, ripartendo dalla A con la Fiorentina dopo un anno sabbatico: cosa l’ha convinta? "È stata una decisione facile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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