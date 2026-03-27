Il portiere della Fiorentina ha commentato la partita, affermando che la squadra era in difficoltà ma è stata rilanciata da una prestazione decisiva di un giocatore, che ha contribuito a riportarla in partita. Ha inoltre sottolineato che gli acquisti recenti hanno portato entusiasmo e che ora la squadra può puntare anche alla partecipazione alla Conference League.

Diciassette anni fa, quando esordì in Champions, il calcio era diverso. "Quando andai per la prima volta con i grandi, all’Atletico, non parlavo se non mi facevano domande - racconta David De Gea, una carriera ad altissimi livelli tra Liga e Premier -. Una volta nello spogliatoio si avvertivano più rispetto e deferenza, ora c’è meno distanza tra giovani e 'anziani'. Da quando ci sono i telefonini è più difficile parlare, io cerco di farlo coi ragazzi. Il calcio è più fisico e più tattico e un portiere deve sapere fare tutto". Lei però ha saputo adeguarsi, ripartendo dalla A con la Fiorentina dopo un anno sabbatico: cosa l’ha convinta? "È stata una decisione facile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - De Gea: "Eravamo morti, Vanoli ci ha riportato in vita. Lo United? CR7 era incredibile in tutto"

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