Ad aprile si terrà il modulo A dedicato agli ispettori dei centri di revisione presso la sede ABF di Curno. L’iniziativa è organizzata dall’ABF in collaborazione con Confartigianato Bergamo e fa parte di un percorso formativo volto a preparare i tecnici per le funzioni di revisore auto. La sessione si rivolge a professionisti del settore automotive interessati ad aggiornarsi sulle procedure di revisione veicoli.

Il corso nasce per sostenere standard elevati di sicurezza stradale, qualità dei controlli e responsabilità professionale nei centri di controllo privati autorizzati ABF, in collaborazione con Confartigianato Bergamo, amplia l’offerta formativa nel settore automotive con il corso abilitante di Tecnico revisore auto.Il corso è progettato in conformità alla normativa vigente in materia di revisioni e nasce per sostenere standard elevati di sicurezza stradale, qualità dei controlli e responsabilità professionale nei centri di controllo privati autorizzati. Il percorso formativo è strutturato in moduli progressivi, pensati per coprire in modo completo le aree di competenza: dalla preparazione teorica fino alle conoscenze tecniche e operative. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Controlli della polizia nei centri per la revisione dei veicoli, sospesa attività a MisterbiancoPer gravi anomalie riscontrate gli agenti della polstrada hanno, contestualmente, provveduto ad annullare le revisioni di alcuni veicoli revisionati...

Elon Musk convocato dalla procura di Parigi il 20 aprile. Perquisita la sede della piattaforma X nella capitale franceseI “finti nudi” firmati Grok e diffusi sul social X potrebbero costare cari a Elon Musk.

Tutti gli aggiornamenti su Formazione per ispettori dei centri di....

Temi più discussi: Disposizioni organizzative 2° Corso di formazione vice ispettore; Formazione per ispettori dei centri di revisione: ad aprile il Modulo A nella sede ABF di Curno; Corso di formazione Ispettori aeronaviganti, Conapo chiede intervento urgente.; 22° Corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato - Disposizioni organizzative.

Concorso pubblico per 898 allievi marescialli dei Carabinieri: requisiti e scadenzeIl Ministero della Difesa ha indetto un concorso per titoli ed esami per 898 allievi marescialli ispettori da formare nella Scuola di Firenze ... quifinanza.it

Questura di Genova, arrivano 24 nuovi vice ispettori della Polizia di StatoGli agenti hanno appena concluso il 19° corso di formazione negli istituti di Nettuno, Spoleto e Campobasso. Dopo un periodo di affiancamento sono stati assegnati ai diversi uffici e dei commissariati ... lavocedigenova.it

LA FORMAZIONE DEL DERBY Bartesaghi è recuperato, ma va in panchina per far giocare Estupinan. Davanti Pulisic e Leao - facebook.com facebook

LA FORMAZIONE DEL DERBY Bartesaghi è recuperato, ma va in panchina per far giocare Estupinan. Davanti Pulisic e Leao x.com