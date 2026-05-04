Un dialogo sul rapporto fra Benedetto Croce e il fascismo

Lunedì 11 maggio alle ore 18.00 si terrà nella Sala “Spadolini” della Biblioteca di Storia Contemporanea “A Oriani” la presentazione del volume di scritti di Benedetto Croce intitolato Una visita dello Stato Etico. L’evento si concentrerà sul rapporto tra Croce e il fascismo, analizzando i testi dell’autore e il suo pensiero in quel periodo. La manifestazione è aperta al pubblico e si svolge in un contesto storico-culturale dedicato alla riflessione sul pensiero crociano.