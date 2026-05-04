Un dialogo sul rapporto fra Benedetto Croce e il fascismo
Lunedì 11 maggio alle ore 18.00 si terrà nella Sala “Spadolini” della Biblioteca di Storia Contemporanea “A Oriani” la presentazione del volume di scritti di Benedetto Croce intitolato Una visita dello Stato Etico. L’evento si concentrerà sul rapporto tra Croce e il fascismo, analizzando i testi dell’autore e il suo pensiero in quel periodo. La manifestazione è aperta al pubblico e si svolge in un contesto storico-culturale dedicato alla riflessione sul pensiero crociano.
Si terrà lunedì 11 maggio, ore 18.00, presso la Sala “Spadolini” della Biblioteca di Storia Contemporanea “A Oriani”, la presentazione del volume di scritti di Benedetto Croce, Una visita dello Stato Etico. Pensieri sul fascismo 1922-1926 (Graphe.it edizioni 2026), a cura di Maurizio Tarantino.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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