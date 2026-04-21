Muore Benedetto Croce L’avventore esulta | e tre!

È morto Benedetto Croce, filosofo e storico italiano. La notizia ha suscitato reazioni di gioia tra alcuni presenti in un locale di Palermo, dove un avventore ha esultato. In un ricordo, un testimone ha raccontato di essere entrato in una rosticceria per mangiare una palla di riso prima di uno spettacolo. L’episodio si è verificato in un contesto di vita quotidiana, con persone che hanno reagito in modo diverso alla scomparsa di Croce.

"Ricordo che una sera a Palermo entrai in una rosticceria. Volevo mangiare una palla di riso prima dello spettacolo. La radio trasmetteva una canzone, ma si interruppe d’un tratto e l’inadeguata voce di suono fascista dello speaker annunciò la morte di Benedetto Croce. Con con gesto misurato e fatale che ancora oggi mi è vivo nella memoria, un uomo, che stava appoggiato alla cassa, estrasse un’agenda di tasca, prese la matita, segnò una crocetta sulla pagina bianca e disse a voce alta, ma a se stesso: “.e tre!“. Il suo sguardo non ammetteva che si indagasse sugli altri due".Franca Valeri Italia Piccola, Il Giorno, 1956 .🔗 Leggi su Ilgiorno.it Notizie correlate L'allarme di Fratelli d'Italia nel Municipio 2: "Zero parcheggi e Brt: così muore corso Benedetto Croce"“Da mesi - spiegano i consiglieri Virna Ambruosi, Pierpaolo Ruggiro, Luigi Intranò e Onofrio De Giglio - si annunciano soluzioni, ma a oggi non... Mattarella ricorda Benedetto Croce “Inesauribile fonte di conoscenza”ROMA (ITALPRESS) – “Benedetto Croce, intellettuale di primo piano del panorama culturale mondiale e figura politica italiana di grande rilievo, è...