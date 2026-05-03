Incastonato in una pietra di 210 milioni di anni fa il coccodrillo che uccideva le prede schiacciandole con la sua grande bocca

Si chiama Eosphorosuchus lacrimosa ed è una specie esistita nel tardo Triassico. I suoi resti ritrovati nel "Ghost ranch" in New Messico hanno permesso di scoprire un animale che fino da ora si pensava appartenesse ad un'altra specie di coccodrillo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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