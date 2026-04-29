A Verona, nel Parco Natura Viva, è stato scoperto il primo coccodrillo nano africano mai visto in questa località. La scoperta è avvenuta dopo che gli operatori si sono resi conto di un depistaggio iniziale, che aveva portato a interpretazioni sbagliate sulla presenza di questa specie. La scoperta ha attirato l’attenzione di molti appassionati di animali e di esperti del settore, interessati a conoscere meglio questa rarità.

Non sempre la natura si lascia capire al primo sguardo. A volte confonde, depista, costruisce illusioni perfette, e solo chi sa osservare davvero riesce a coglierne il senso. È proprio da un inganno, tanto silenzioso quanto sofisticato, che al Parco Natura Viva di Verona è iniziata una storia rara: quella della nascita del primo cucciolo di coccodrillo nano africano mai visto nella struttura. Un evento raro, quasi un piccolo miracolo lungo appena 28 centimetri, che racconta molto più di una semplice nascita. Racconta di istinto, di strategia e di un equilibrio sottile tra natura e intervento umano. Tutto è iniziato con un enigma. Dopo la deposizione delle uova, la femmina di coccodrillo nano africano ha mantenuto una vigilanza costante su un punto preciso del terreno, inducendo lo staff a credere che il nido si trovasse lì.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Prima il depistaggio, poi l’incredibile scoperta: così è nato a Verona il primo coccodrillo nano africano nella storia del Parco Natura Viva

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