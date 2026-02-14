Calciomercato Milan si complica la pista Goretzka? Un club di Premier League piomba su di lui

Il trasferimento di Goretzka al Milan rischia di saltare perché un club di Premier League si è fatto avanti. Il centrocampista tedesco, che aveva attirato l'interesse dei rossoneri, ora potrebbe scegliere di trasferirsi in Inghilterra, dove un team della massima divisione ha presentato un'offerta concreta. La decisione dipenderà dalle trattative in corso e dalla volontà del giocatore.

Il calciomercato del Milan in vista della sessione estiva potrebbe complicarsi. L'Arsenal ha posato gli occhi su Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco classe '95. Secondo quanto riferito da Christian Falk, giornalista di BILD Sport, il club di Premier League aveva già fatto sondato terreno durante le ultime ore del mercato invernale. In quelle settimane però, c'erano stati anche dei contatti molto frequenti con l'Atletico Madrid, ma il centrocampista aveva rifiutato dicendo di voler rimanere, almeno fino alla fine della stagione, alla corte del Bayern Monaco. Al classe '95 però, non dispiacerebbe l'idea di un trasferimento in Premier a partire dalla prossima stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, si complica la pista Goretzka? Un club di Premier League piomba su di lui Si complica la pista Goretzka per il Milan: l’Atletico Madrid piomba sul centrocampista La trattativa tra il Milan e Leon Goretzka si complica. Ederson Juve, si complica la pista per il centrocampista: su di lui si è inserito con forza un altro club. Le ultime sul brasiliano La Juventus continua a seguire Ederson dell’Atalanta, ma la trattativa si complica a causa dell’interesse di un altro club. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Milan Futuro, sconfitta di misura contro la Virtus Ciserano Bergamo: il resoconto; Accomando sul mercato del Milan: Fullkrug funzionale al gioco di Allegri, su Mateta dico questo; Dal caso Mateta, alle risposte di Nkunku col Bologna, Passerini: Il Milan poteva fare di più sul mercato; Milan, l'espulsione di Rabiot complica i piani di Allegri: chi gioca contro il Como e i precedenti senza il francese in campo. Niente da fare per Aké, ma c’è già l’alternativa: il Milan ci prova subitoSi complica la pista che porta ad Aké, per il Milan è ancora viva un'altra pista che porta ancora in Premier League: i dettagli ... milanlive.it Calciomercato Milan: Allegri ha scelto l'attaccante per giugnoNiente Mateta a gennaio. Il mercato di gennaio del Milan si è concluso senza l'acquisto di una prima punta titolare. fantacalcio.it Nuovo nome per il calciomercato del Milan, lo riporta Matteo Moretto facebook #calciomercato #milan #SempreMilan Milan, contatto per #McKennie. #Lewandowski ancora in corsa. Bomba #Pulisic. #Ibrahimovic ha parlato con ... x.com