La Premier League piomba sull’azzurro | il Napoli chiede 50 milioni di euro

Il Newcastle ha manifestato interesse per il difensore del Napoli, considerato un possibile sostituto di un giocatore in uscita. La società inglese si prepara a fare un’offerta durante la prossima finestra di mercato. Il club partenopeo ha fissato il prezzo del cartellino tra i 45 e i 50 milioni di euro. La trattativa potrebbe coinvolgere anche altri aspetti prima di arrivare a una conclusione.

Buongiorno nel mirino del Newcastle per l’estate: il difensore azzurro piace ai Magpies come sostituto di Botman, e il Napoli chiede oltre 45-50 milioni di euro per il suo cartellino. Newcastle e Buongiorno: il centrale italiano nel progetto inglese. Secondo Ekrem Konur, esperto di calciomercato internazionale, il Newcastle United ha identificato Alessandro Buongiorno come obiettivo principale per la difesa della prossima stagione. Il club inglese lo considera il profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato e rimpiazzare Sven Botman. L’interesse dei Magpies arriva in un momento di rilancio del difensore azzurro, che dopo un avvio di stagione contraddistinto da prestazioni altalenanti, ha ritrovato continuità di rendimento negli ultimi mesi sotto la guida di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - La Premier League piomba sull’azzurro: il Napoli chiede 50 milioni di euro Articoli correlati Leggi anche: Napoli, la Premier League vuole l’azzurro: già messi sul piatto 20 milioni Napoli, la Juventus piomba sull’azzurro: l’ha chiesto SpallettiLe grandi squadra di Serie A iniziano a programmare la prossima stagione, sempre con un occhio di riguardo alla prossima sessione estiva di... Una raccolta di contenuti su Premier League Temi più discussi: TRIBUNA.COM * PREMIER LEAGUE: UNA BIG INGLESE PIOMBA SU PAVLOVIC: LA RISPOSTA DEL MILAN ALL'OFFERTA DEI BLUES; MLS piomba su Casemiro: due club interessati al brasiliano; Premier League: dal Manchester United al Newcastle, 11 squadre in corsa per 3 posti Champions; TRIBUNA.COM * PREMIER LEAGUE: MLS PIOMBA SU CASEMIRO: DUE CLUB INTERESSATI AL BRASILIANO. Borussia Dortmund attento! La Premier piomba su Brandt: due club sul numero 10 tedescoPotrebbero aprirsi le porte della Premier League per Julian Brandt. Il fantasista tedesco infatti, simbolo del Borussia Dortmund, sarebbe ambito da due. tuttomercatoweb.com La Premier piomba su Vlahovic: derby londinese per l'attaccante in scadenza con la JuveLa Premier League può tornare a bussare per Dusan Vlahovic. L’attaccante della Juventus andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno e non dovrebbe rinnovare con la formazione bianconera. Il ... tuttomercatoweb.com Il calciatore, tornato ai suoi livelli nell'ultimo mese, ha riconquistato anche un posto nella Nazionale italiana di Gattuso e sono tornate a farsi sentire le sirene dalla Premier League, che lo vorrebbero nel mirino di alcune squadre top. Il giornalista esperto di c - facebook.com facebook Su Carlos Augusto ci sono due squadre italiane, una spagnola e club di Premier League. L'Inter ha fretta di chiudere il rinnovo, il giocatore continua a prendere tempo perché vuole giocare di più. Sta valutando la situazione dal punto di vista tecnico @MatteM x.com