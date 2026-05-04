Un centro di stoccaggio rifiuti anche pericolosi a Civita Castellana

È stata avviata la procedura di autorizzazione per la realizzazione di un impianto di stoccaggio rifiuti, inclusi materiali pericolosi, nella zona Borghetto di Civita Castellana. L’intervento riguarda il progetto di un centro dedicato alla gestione dei rifiuti e si trova attualmente nella fase preliminare delle autorizzazioni ufficiali. La decisione si inserisce in un percorso amministrativo volto a valutare le eventuali implicazioni ambientali e di sicurezza.

Avviata la procedura di autorizzazione del progetto per la realizzazione di un impianto di stoccaggio rifiuti in zona Borghetto, a Civita Castellana. Non il primo nel comune, alle prese con altri iter di autorizzazione per strutture legate all'immondizia. L'area individuata per l'insediamento.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Civita Castellana, Franco Laugeni e la ricetta per il centro: "Mercato a piazza Matteotti, ciclabile e wi-fi gratis"La compagine civica svela i primi dettagli del piano in vista delle comunali di maggio. L'incendio al centro di stoccaggio dei rifiuti: 4 condanne e 12 rinvii a giudizioQuattro condanne e dodici rinvii a giudizio nell’ambito dell’inchiesta sull’incendio doloso del centro di stoccaggio dei rifiuti Omnia, avvenuto nel... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Un centro di stoccaggio rifiuti (anche pericolosi) a Civita Castellana; Un nuovo impianto di stoccaggio di rifiuti a Sassacci, partita l'istanza di valutazione impatto ambientale. Taglio del nastro a Civita Castellana per un nuovo centro commerciale in via TerniTaglio del nastro per il nuovo centro commerciale di via Terni a Civita Castellana. L'area edificata in poco più di un anno, si sviluppa su una superfice di 3500 metri quadrati ed è stata realizzata ... ilmessaggero.it APEA Civita Castellana, assemblea annuale: industria, ZLS e formazione al centro del dibattitoSi è svolta nel pomeriggio l’assemblea annuale del Comitato di Coordinamento APEA di Civita Castellana, appuntamento che ha riunito istituzioni, mondo produttivo, associazioni di categoria e sindaci d ... newtuscia.it Bandecchi scende in campo a Civita Castellana: "Apro sede università se vince Parroccini". Poi spunta il retroscena https://www.viterbotoday.it/~go/i/43101186404659 - facebook.com facebook