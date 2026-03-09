L' incendio al centro di stoccaggio dei rifiuti | 4 condanne e 12 rinvii a giudizio

Nel gennaio 2024 si è sviluppato un incendio doloso nel centro di stoccaggio dei rifiuti Omnia, situato in contrada Piana Bugiades. Dopo le indagini, sono state emesse quattro condanne e dodici persone sono state rinviate a giudizio nel procedimento legale avviato per fare chiarezza sull’accaduto. La vicenda riguarda un episodio di natura dolosa che ha coinvolto l’impianto di smaltimento rifiuti.

Quattro condanne e dodici rinvii a giudizio nell’ambito dell’inchiesta sull’incendio doloso del centro di stoccaggio dei rifiuti Omnia, avvenuto nel gennaio 2024 in contrada Piana Bugiades. Il giudice per l’udienza preliminare Alberto Lippini ha emesso la sentenza per gli imputati che avevano scelto il rito abbreviato, accogliendo gran parte delle richieste del pubblico ministero Alessia Battaglia. Carmelo D’Antona, ritenuto uno degli esecutori materiali del rogo, è stato condannato a 14 anni di reclusione. Per lui le accuse comprendevano, oltre all’incendio doloso, anche tentato omicidio, estorsione e furto: secondo la ricostruzione dell’accusa avrebbe partecipato all’appiccamento del fuoco e, in un diverso episodio, avrebbe minacciato e aggredito un uomo per ottenere denaro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Articoli correlati

Il rogo al centro di stoccaggio dei rifiuti: ultime arringhe prima della sentenzaUltima udienza prima del verdetto nel troncone con rito abbreviato del processo per l’incendio doloso del centro di stoccaggio dei rifiuti Omnia,...

Sturno, giro di droga smantellato: due condanne, tre proscioglimenti e due rinvii a giudizioSi è conclusa davanti al Gup del Tribunale di Avellino l’udienza preliminare nei confronti di sette indiziati accusati di detenzione ai fini di...

Altri aggiornamenti su L'incendio al centro di stoccaggio dei...

Temi più discussi: Casteggio, arrestato un minorenne per l’incendio al centro di accoglienza; Incendio nel cuore di Gioia del Colle: fiamme a due passi dalle case, l'intervento dei Vigili del Fuoco; Prende fuoco la canna fumaria, vasto incendio nel centro di Rovato; Incendio nel centro storico di Busso.

Casteggio, arrestato un minorenne per l’incendio al centro di accoglienzaCasteggio. Nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 marzo i carabinieri di Casteggio hanno arrestato un minorenne ritenuto responsabile dell ’incendio che il 26 febbraio aveva colpito il centro di ... laprovinciapavese.gelocal.it

Incendio nel centro storico di BussoNel pomeriggio di oggi, sabato 7 marzo, poco dopo le 15, due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso sono intervenute nel comune di Busso, in via San Lorenzo, a seguito di una richiesta ... rainews.it

Caos nel centro di #Glasgow dopo un enorme #incendio vicino alla stazione ferroviaria centrale. Le fiamme sono partite da un negozio di sigarette elettroniche in Union Street e, dopo un’esplosione, si sono propagate rapidamente agli edifici vicini, alcuni dei - facebook.com facebook

Anche il sindaco di Crans-Montana è indagato per l’incendio del Constellation x.com