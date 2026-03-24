A Civita Castellana le elezioni comunali si avvicinano e i candidati iniziano a presentare le loro proposte. Tra le idee emerse, ci sono l'istituzione di un mercato in piazza Matteotti, la realizzazione di una pista ciclabile e l’installazione di punti Wi-Fi gratuiti. Le iniziative sono state annunciate in occasione di incontri pubblici, mentre la campagna elettorale si intensifica.

La compagine civica svela i primi dettagli del piano in vista delle comunali di maggio. Riflettori puntati sul rilancio del borgo antico: "Va reso vivibile, sicuro e attrattivo per residenti e visitatori" La campagna elettorale per elezioni di Civita Castellana entra nel vivo e i contendenti alla carica di sindaco iniziano a calare i propri "assi". Civita viva, la formazione civica che sostiene la corsa di Franco Laugeni, inizia a proporre idee e contenuti in vista dell'appuntamento alle urne. Il movimento ha infatti deciso di svelare ai cittadini le linee guida della propria offerta politica partendo da uno dei temi più sentiti in paese. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Civita Castellana, Franco Laugeni e la ricetta per il centro: "Mercato a piazza Matteotti, ciclabile e wi-fi gratis"

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