Un altro attacco agli Alpini il nuovo cartello alimenta le polemiche | Una vergogna
A pochi giorni dall'inizio dell’adunata degli Alpini, prevista a Genova dal 8 al 10 maggio, si sono verificati nuovi episodi che hanno suscitato reazioni. Dopo le polemiche legate alle scritte contro gli Alpini sui marciapiedi del centro storico, un cartello affisso in città ha acceso ulteriori discussioni. La presenza di questo nuovo cartello ha generato commenti critici e ha alimentato le tensioni politiche tra i cittadini.
Mancano pochi giorni all'adunata degli Alpini che si terrà a Genova dal 8 al 10 maggio. Dopo le polemiche dei giorni scorsi per le scritte contro gli Alpini comparse sui marciapiedi del centro storico, un nuovo cartello affisso in città alimenta le tensioni politiche."Saluti da Genova" e poi le.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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