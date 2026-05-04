Un altro attacco agli Alpini il nuovo cartello alimenta le polemiche | Una vergogna

A pochi giorni dall'inizio dell’adunata degli Alpini, prevista a Genova dal 8 al 10 maggio, si sono verificati nuovi episodi che hanno suscitato reazioni. Dopo le polemiche legate alle scritte contro gli Alpini sui marciapiedi del centro storico, un cartello affisso in città ha acceso ulteriori discussioni. La presenza di questo nuovo cartello ha generato commenti critici e ha alimentato le tensioni politiche tra i cittadini.