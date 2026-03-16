altro attacco agli italiani distrutto drone in kuwait

Un drone kamikaze dei Pasdaran ha colpito un velivolo senza pilota italiano nella base aerea kuwaitiana Ali Al Salem. Il velivolo è stato distrutto, e l’attacco ha danneggiato un capannone nelle vicinanze. L’incidente si è verificato in un’area protetta della base, senza riportare vittime o danni umani. La notizia è stata confermata dalle autorità locali e militari coinvolte.

Un drone kamikaze dei Pasdaran ha distrutto un velivolo senza pilota italiano centrando un capannone protetto nella base aerea kuwaitiana Ali Al Salem. Il personale dell'Aeronautica militare rimasto, una quarantina di persone, chiuso nei bunker, è incolume. La base viene chiamata "la roccia" ed ospita anche gli americani della 386th Air Expeditionary Wings, che gestisce parte delle operazioni aeree contro l'Iran. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, sottolinea che "la perdita del velivolo non ha alcun riflesso sulla sicurezza dei nostri militari schierati nell'area". L'MQ-9A "Predator" del Task Group "Araba Fenice", valore 30 milioni di euro, non era armato, ma aveva un sofisticato sistema di sensori, telecamere e occhi elettronici per monitorare le minacce sul teatro iracheno nel contesto della missione Prima Parthica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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