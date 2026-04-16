16 04 – Nuovo attacco di Trump a Meloni – Lancia la moglie dal balcone e si toglie la vita – Il toto ct alimenta il caos panchine in A

Nelle ultime ore sono arrivate notizie di un nuovo intervento di un ex presidente degli Stati Uniti nei confronti di una leader europea, con accuse riguardanti il deterioramento dei rapporti tra i due. Contestualmente, si sono verificati eventi drammatici in ambito privato e nell’ambiente calcistico, con notizie di comportamenti estremi e discussioni sul ruolo di diversi allenatori nelle squadre di serie A. La situazione si sta sviluppando con vari episodi che attirano l’attenzione dei media.

Nuovo attacco di Trump a Meloni. Il presidente Usa: “Non abbiamo più lo stesso rapporto”. La premier non replica e riceve Zelensky a palazzo Chigi. Lancia la moglie dal balcone e si toglie la vita, omicidio-suicidio a Bisceglie. I due coniugi erano in fase di separazione. Non risultano denunce o segnalazioni di violenze. Il toto ct della Nazionale alimenta il caos panchine della Serie A per la prossima stagione. Allegri e Conte affascinati dalla sfida azzurra, a Roma rebus Gasperini. Solo l’Inter, lanciata verso lo scudetto con Chivu, e la Juventus, che ha appena rinnovato l’accordo con Spalletti, possono già progettare per il futuro. Questo...🔗 Leggi su Lapresse.it

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