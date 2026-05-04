Un agrigentino alla guida della Fp Cgil di Sondrio | Puleri eletto segretario

Un agrigentino di 49 anni è stato eletto all’unanimità come nuovo segretario generale della Funzione pubblica Cgil di Sondrio, sostituendo Michela Turcatti, attualmente alla guida della Cgil provinciale. Puleri ha condiviso negli ultimi anni il percorso con Turcatti e ora guiderà la categoria territoriale. La sua elezione è stata approvata senza voti contrari o astenuti.

Un agrigentino alla guida della Funzione pubblica Cgil di Sondrio. Leonardo Puleri, 49 anni, è stato eletto all’unanimità segretario generale della categoria territoriale subentrando a Michela Turcatti, oggi alla guida della Cgil provinciale, con cui ha condiviso gli ultimi anni di attività.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leonardo Puleri è il nuovo segretario generale della Fp Cgil SondrioLeonardo Puleri, 49 anni, è il nuovo segretario generale della Funzione Pubblica Cgil di Sondrio. Leggi anche: Trino eletto segretario della Fp Cgil