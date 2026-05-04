Leonardo Puleri è il nuovo segretario generale della Fp Cgil Sondrio
Leonardo Puleri, 49 anni, è stato eletto oggi all’unanimità come nuovo segretario generale della Funzione Pubblica Cgil di Sondrio durante l’assemblea generale della categoria territoriale. Subentra a Michela Turcatti, che ha guidato la Cgil di Sondrio negli ultimi anni. La nomina rientra in un processo di cambiamento all’interno della rappresentanza sindacale locale.
Leonardo Puleri, 49 anni, è il nuovo segretario generale della Funzione Pubblica Cgil di Sondrio. Eletto oggi all’unanimità dall'assemblea generale della categoria territoriale, subentra a Michela Turcatti - già alla guida della Cgil di Sondrio - con la quale ha condiviso gli ultimi anni di.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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