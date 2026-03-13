Trino eletto segretario della Fp Cgil

Antonio Trino è stato eletto segretario generale della Fp Cgil Messina, sostituendo Francesco Fucile, che ora ricopre un ruolo regionale. La nomina è stata ufficializzata in un'assemblea dei sindacalisti e conferma il passaggio di consegne tra i due dirigenti. Trino assume così la guida del sindacato in un momento di cambiamenti all’interno della federazione.

Antonio Trino eletto segretario generale della Fp Cgil Messina. Succede a Francesco Fucile andato a ricoprire l'incarico regionale. Si è tenuta questa mattina, presso l’Aula Cannizzaro dell’Università l’elezione del nuovo segretario. “La proposta di candidatura di Antonio Trino – ha spiegato in apertura il Segretario Nazionale della Fp Cgil Michele Vannini -, giunge al termine di una riflessione, condivisa anche con la Cgil Sicilia, rispetto ad un percorso di continuità con la linea politica della federazione provinciale e di valorizzazione del gruppo dirigente, che ha portato la federazione di Messina ad essere un punto di riferimento sia a livello regionale che nazionale”. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Domenico Vitale eletto segretario della Uil Fp di Caserta Alessandro Longo eletto segretario regionale della Uil Fp Anas SiciliaAl centro del Congresso svoltosi a Palermo, il ruolo dell’azienda nella transizione energetica e nella mobilità sostenibile Si è svolta a Palermo,... Una raccolta di contenuti su Trino eletto Discussioni sull' argomento Achille Occhetto compie 90 anni: la storia politica dell'ex segretario del Pci; Noi Torino, Mauro Tonello è il nuovo presidente; Domenico Vitale eletto segretario della Uil Fp di Caserta; Repole nuovo presidente dei vescovi di Piemonte e Valle d'Aosta. Settore comunicazione, Carlo Cesca eletto segretario della Slc CgilL’assemblea generale della Slc Cgil Macerata, categoria sindacato dei lavoratori della comunicazione, ha eletto all’unanimità Carlo Cesca nuovo segretario generale. Già segretario generale della Fiom ... ilrestodelcarlino.it L'arcivescovo di Torino eletto presidente della Conferenza episcopale piemontese. Succede al vescovo di Aosta Lovignana e rafforza il suo profilo nazionale mentre tra le Sacre Mura già circola il suo nome per la successione al vertice della Cei - facebook.com facebook