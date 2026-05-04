Un agrigentino alla guida della Fp Cgil di Sondrio | Leonardo Puleri eletto segretario
Un uomo di 49 anni proveniente da Agrigento è stato eletto all’unanimità come nuovo segretario generale della Fp Cgil di Sondrio, sostituendo la precedente responsabile. La nomina è stata decisa durante un’assemblea e vede l’individuo succedere a una figura già in carica nella stessa organizzazione, con cui ha condiviso gli ultimi anni di attività. La nomina rappresenta il passaggio di consegne all’interno della categoria territoriale.
Un agrigentino alla guida della Funzione pubblica Cgil di Sondrio. Leonardo Puleri, 49 anni, è stato eletto all’unanimità segretario generale della categoria territoriale subentrando a Michela Turcatti, oggi alla guida della Cgil provinciale, con cui ha condiviso gli ultimi anni di attività.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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Leonardo Puleri è il nuovo segretario generale della Fp Cgil SondrioLeonardo Puleri, 49 anni, è il nuovo segretario generale della Funzione Pubblica Cgil di Sondrio.