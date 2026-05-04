Un agrigentino alla guida della Fp Cgil di Sondrio | Leonardo Puleri eletto segretario

Un uomo di 49 anni proveniente da Agrigento è stato eletto all’unanimità come nuovo segretario generale della Fp Cgil di Sondrio, sostituendo la precedente responsabile. La nomina è stata decisa durante un’assemblea e vede l’individuo succedere a una figura già in carica nella stessa organizzazione, con cui ha condiviso gli ultimi anni di attività. La nomina rappresenta il passaggio di consegne all’interno della categoria territoriale.