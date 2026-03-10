Il 9 marzo 2026 a Pisa si svolge un Business Meet organizzato dalla Camera di Commercio, dedicato alle imprese interessate al mercato indiano. L’evento si concentra sulle opportunità di collaborazione tra le aziende toscane e l’India, un paese con oltre un miliardo di abitanti considerato uno dei mercati più dinamici a livello globale. Le imprese partecipanti si confrontano su possibili partnership e strategie di penetrazione.

Pisa, 9 marzo 2026 - L’India, con oltre un miliardo di abitanti, si conferma come una delle frontiere più dinamiche per l’economia globale e un partner di rilievo per il tessuto produttivo della Toscana Nord-Ovest. Per analizzare scenari, strumenti operativi e opportunità concrete, la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest promuove l’evento “Road to India: India & Italy Business Meet 2026 – Cos’è l’India oggi”, che si terrà venerdì 13 marzo dalle ore 10 presso la sede di Pisa in Piazza Vittorio Emanuele II. L'iniziativa vede la collaborazione di partner di assoluto rilievo come la Camera di Commercio Italiana in India, Promos Italia, SIMEST e l'India IP SME Helpdesk della Commissione Europea, con il supporto media del Gruppo Il Sole 24 Ore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Road to India 2026: a Pisa un Business Meet per le imprese della Camera di Commercio

