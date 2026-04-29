La Fondazione di Perugia è l' arma in più dell' Umbria | 12 milioni di investimenti per il 2026

La Fondazione di Perugia ha annunciato un piano di investimenti da 12 milioni di euro previsto fino al 2026. Nei mesi recenti, ha incrementato le risorse destinate a progetti sul territorio, puntando a migliorare servizi e iniziative di sostegno sociale. La sua attività si inserisce in un periodo caratterizzato da incertezze economiche, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo nel promuovere lo sviluppo locale e il benessere della comunità.

Risultati in crescita, solida capacità di intervento sul territorio, maggiore sostegno allo sviluppo e al welfare in un periodo economico ancora segnato da incertezze. Tutto questo emerge dal bilancio 2025 della Fondazione, che conferma il proprio ruolo di motore dello sviluppo regionale. Un.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Tavolo Verde, sviluppo rurale e agricoltura: 122 milioni di euro per investimenti, giovani e made in UmbriaNel corso dell’incontro è stato innanzitutto evidenziato il risultato conseguito con la chiusura del Piano di sviluppo rurale (Psr), che ha... "Acqua bene comune" e gli arconi dell'acquedotto di Perugia, appuntamento alla Galleria nazionale dell'UmbriaIl secondo incontro su “Acqua bene comune”, organizzato dal Circolo Ponte d'Oddi, si terrà venerdì 27 marzo alle ore 17 alla sala Conferenze della... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Fondazione Perugia, firma per la TAC di ultima generazione; Fondazione Perugia e TSU: torna Per Aspera ad astra con le carceri; Accordo per potenziare la sanità; Firmato l'accordo per la sanità umbra: Fondazione Perugia ha acquistato una TAC di ultima generazione per l'ospedale Santa Maria della Misericordia. Donata Tac di ultima generazione: firmato accordo fra Regione, Fondazione Perugia, l'Università degli studi e l’azienda ospedalieraQuando innovazione e collaborazione si incontrano, nasce una sanità capace di guardare al futuro. Ieri nella sala Brugnoli di Palazzo Graziani è stato sottoscritto l’accordo di collaborazione tra Fond ... corrieredellumbria.it Perugia, San Francesco nell’arte contemporanea: via alla mostra omaggio a palazzo Baldeschidi Sara Calini Sarà il «dialogo tra la spiritualità del Santo e lo sguardo di artisti contemporanei d’eccezione» il filo conduttore della nuova esposizione a Palazzo Baldeschi proposta da Fondazione P ... umbria24.it SABATO 9 MAGGIO FESTA DELLA MUSICA AL TEATRO DEL PAVONE! Evento speciale dedicato al pubblico più giovane e alle famiglie a conclusione del progetto "Musica per Crescere" 2025/2026 della Fondazione Perugia Musica Classica. Informazioni e - facebook.com facebook