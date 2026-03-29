Il quotidiano ha aperto uno spazio di discussione dedicato alle proposte per il settore immobiliare, con l’obiettivo di contribuire a un dibattito pubblico sui temi delle politiche per la casa. In questa iniziativa, vengono presentate alcune idee che mirano a favorire la ripresa nel settore e a suggerire possibili interventi da parte delle istituzioni.

Mi unisco volentieri al “laboratorio di idee” che Il Tempo ha deciso di mettere a disposizione del Governo, per formulare alcune proposte riguardanti il settore immobiliare. Rilanciare il commercio con affitti più semplici e detassati. Da tempo le associazioni dei commercianti lamentano una crescente desertificazione commerciale. La Confcommercio, in particolare, ha recentemente segnalato la scomparsa di oltre 150.000 negozi tra il 2012 e il 2025. In parte il fenomeno è ineluttabile, per ragioni note, legate ai cambiamenti di abitudini delle persone, all'espandersi del commercio elettronico, all'andamento demografico. Ma due interventi – riguardanti l'affitto – possono contribuire ad attenuarlo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Idee per tornare a vincere. Nuove politiche per la casa, le proposte di Confedilizia

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