Gas in Italia | il prezzo schizza a 59 euro al MWh

Oggi il prezzo del gas naturale in Italia ha raggiunto i 59,05 euro al megawattora al Punto di Scambio Virtuale, segnando un'impennata rispetto ai giorni precedenti. Il mercato si trova in una fase di forte aumento dei costi, con effetti diretti sulle quotazioni e sui consumi. Questa variazione rappresenta un dato importante nel contesto energetico nazionale.

Il mercato del gas naturale italiano sta vivendo un momento di forte accelerazione dei prezzi, con il valore al Punto di Scambio Virtuale che ha raggiunto i 59,05 euro per megawattora nella giornata odierna. Questa cifra corrisponde a circa 0,563 euro per metro cubo standard, segnando una netta ripresa rispetto ai minimi toccati nelle settimane precedenti. L’andamento recente mostra una volatilità marcata: dopo aver sfiorato i 33 euro al megawattora a fine febbraio, il prezzo è schizzato in alto superando la soglia psicologica dei 59 euro già ieri. La dinamica riflette tensioni tra domanda e offerta, influenzate da fattori stagionali e possibili scenari geopolitici che rendono il mercato imprevedibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

