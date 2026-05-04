In Umbria sono previste piogge per mercoledì, con temporali che interesseranno principalmente alcune zone della regione. La pioggia dovrebbe contribuire a contrastare la siccità, portando un calo delle temperature in alcune aree della Valle Umbra. Le previsioni indicano un cambiamento nel clima locale, con le precipitazioni che potrebbero interessare sia le zone collinari che quelle pianeggianti. Nessuna informazione su interventi specifici o effetti a lungo termine.

? Cosa scoprirai Dove colpiranno con più forza i temporali previsti per mercoledì?. Come cambieranno le temperature nelle zone della Valle Umbra?. Quando arriveranno i primi piovaschi sulle rive del Trasimeno?. Perché l'agricoltura umbra attende con ansia questo cambio meteo?.? In Breve L'esperto Michele Cavallucci segnala intensificazione correnti meridionali e possibili temporali mercoledì 6 maggio.. Piogge tra Perugia e Città di Castello previste tra notte e martedì 5 maggio.. Rovescio persistente tra Orvieto, Todi e Valnerina fino alla parte centrale di giovedì.. La perturbazione darà sollievo all'agricoltura dopo la siccità prolungata del mese di aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Umbria, arriva la pioggia: stop alla siccità e calo delle temperature

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