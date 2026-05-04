Nuvole pioggia e calo delle temperature in arrivo sul Lecchese

La prima settimana di maggio sul Lecchese sarà caratterizzata da nuvole, pioggia e un abbassamento delle temperature. Le previsioni indicano condizioni di tempo perturbato, con possibili precipitazioni anche intense. Le temperature massime non supereranno i 20 gradi, segnando un passo indietro rispetto alle giornate di primavera che si sono susseguite negli ultimi giorni. La situazione meteorologica resterà instabile durante tutto il periodo.

La primavera fa un passo indietro. La prima settimana di maggio si annuncia infatti nuvolosa e perturbata, con precipitazioni anche intense e un calo delle temperature, che non supereranno i 20 gradi.Le previsioni per martedìA Lecco martedì cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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