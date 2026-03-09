Previsioni meteo per il weekend in arrivo pioggia e calo delle temperature

Le previsioni meteo per il weekend segnalano l’arrivo di piogge e un calo delle temperature. Fino alla sera di venerdì, la Sicilia ha goduto di tempo stabile e soleggiato, grazie alla presenza di un’area di alta pressione. A partire da sabato, le condizioni cambieranno, portando piogge e un abbassamento delle temperature sulla regione.

Nel fine settimana si cambia registro: stando alle odierne proiezione, da confermare nei prossimi giorni, arriva la prima perturbazione del mese di marzo Ultime giornate caratterizzate da tempo stabile e soleggiato sulla Sicilia grazie alla permanenza dell'alta pressione almeno fino alla serata di venerdì. In questo frangente le temperature si manterranno stazionarie o in lieve ulteriore aumento con valori superiori alle medie tipiche per il periodo. E' quanto previsto da Gaetano Genovese, Meteorologo di 3bmeteo. Nella provincia etnea, nubi sparse alternate ad ampie schiarite sulla città di Catania tra martedì e venerdì. Nel fine settimana, una perturbazione sarà foriera di piogge ed un calo delle temperature specie durante la giornata di domenica.