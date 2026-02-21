Ultim’ora McTominay | arriva la decisione per l’Atalanta le novità di Sky Sport
Scott McTominay non si unisce alla squadra dell'Atalanta per la partita di Bergamo, a causa di un infortunio al polpaccio subito durante l’allenamento. Il club ha deciso di non rischiare ulteriori complicazioni e ha preferito fermare il giocatore. Il centrocampista scozzese resterà a riposo in vista delle prossime sfide. La squadra si prepara senza di lui, concentrandosi sugli altri elementi disponibili. La partita si gioca domani pomeriggio.
Scott McTominay non partirà per la trasferta di Bergamo: il centrocampista scozzese è costretto a fermarsi ancora. La tentazione di portarlo almeno in panchina c'era, ma le sue condizioni fisiche non lo permettono. McTominay alza bandiera bianca: Conte perde un'altra pedina. Come annunciato da Sky Sport, il Napoli dovrà rinunciare nuovamente a McTominay, che non sarà convocato per la sfida contro l'Atalanta. Il centrocampista non ha superato i problemi fisici delle ultime settimane e lo staff ha preferito scongiurare ulteriori rischi, rinviando nuovamente il suo rientro. Una defezione pesante per Conte, che in mezzo al campo continua a dover fare i conti con un'emergenza prolungata.
