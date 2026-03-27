Mancano 100 giorni al concerto di “Ultimo 2026 – La favola per sempre” che si terrà il 4 luglio a Roma, presso il quartiere di Tor Vergata. L’evento prevede un live record e coinvolge un team multidisciplinare e diverse partnership. La data è stata annunciata e sono in corso le preparazioni per l’evento.

ULTIMO 2026 – LA FAVOLA PER SEMPRE. LUGLIO 2026 – ROMA, TOR VERGATA. MENO 100 GIORNI AL LIVE RECORD. IL TEAM MULTIDISCIPLINARE E LE PARTNERSHIP. DEL CONCERTO PIÙ GRANDE DI SEMPRE. Mancano 100 giorni a ULTIMO 2026 – LA FAVOLA PER SEMPRE, che con 250.000 biglietti esauriti in sole tre ore si appresta ad essere il concerto più grande di sempre. Vivo Concerti e Roma Capitale insieme per un evento che farà la storia della musica italiana e della Capitale d’Italia. La macchina operativa e produttiva, che è già al lavoro da oltre un anno, intensifica la propria attività grazie a una cooperazione istituzionale unica che coinvolge tutte le istituzioni della città e non solo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - 100 giorni a “Ultimo 2026 – La favola per sempre”, il 4 luglio a Roma (Tor Vergata)

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