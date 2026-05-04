Ultime Napoli come sta Vergara? Ora c’è una partita nel mirino

Antonio Vergara, esterno della squadra, è fermo dal 6 marzo a causa di una lesione alla fascia plantare. Dopo un periodo di stop, ora lavora per tornare in forma e spera di essere convocato per la partita contro il Bologna in programma lunedì sera. Al momento, il suo rientro sembra possibile, anche se non ci sono ancora certezze sulla sua presenza in distinta.

Antonio Vergara punta alla convocazione contro il Bologna lunedì sera: l’esterno è fermo dal 6 marzo per una lesione della fascia plantare e cerca di rientrare almeno in panchina. Vergara: il recupero accelerato verso Bologna. Come rivela il Corriere dello Sport, il classe 2003 sta facendo tutto il possibile per essere tra i convocati nella sfida di lunedì 11 maggio contro i rossoblù. Due mesi di assenza non scoraggiano il giocatore, che lavora per rientrare almeno dalla panchina. La lesione della fascia plantare lo ha tenuto fuori dai campi dal 6 marzo, un periodo lungo che ora tenta di accorciare con gli ultimi allenamenti prima della gara. Giovanni Di Lorenzo ha già fatto un passo avanti nella corsa al rientro: il capitano è stato in panchina a Como ed è pronto a tornare titolare contro il Bologna.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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