Infortunio Lautaro Martinez l’argentino fissa il ritorno in campo | c’è quella partita nel mirino! Ultime

Lautaro Martinez si sta preparando per tornare in campo dopo un infortunio muscolare che lo ha tenuto fermo. L’attaccante argentino ha fissato il suo ritorno alla partita contro la Fiorentina, puntando a riprendere il ritmo e contribuire alla squadra. La condizione fisica è in fase di ottimizzazione, e ora si attende solo il momento giusto per rivederlo in azione.

Inter News 24 Infortunio Lautaro Martinez, l'argentino ha messo nel mirino la gara contro la Fiorentina per il ritorno in campo dopo lo stop muscolare. L'Inter di Cristian Chivu intravede finalmente la luce in fondo al tunnel: il capitano e trascinatore Lautaro Martinez punta con decisione al rientro. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Sky Sport, il "Toro" starebbe bruciando le tappe del recupero e potrebbe tornare a disposizione per la delicata trasferta del Franchi contro la Fiorentina. Un'ottima notizia per un attacco apparso "impreciso e poco incisivo" nelle ultime uscite, come sottolineato dai critici dopo il flop in Champions. Infortunio Lautaro Martinez, il Toro vede la Fiorentina: il capitano pronto al rientro per blindare lo scudetto. Inter, Lautaro Martinez da record! Numeri straordinari e leadership a tutto campo dell'argentino. Il focus Il 2026 di Lautaro Martinez è iniziato esattamente come si era concluso il 2025: con una prestazione dominante. Le condizioni di Lautaro Martinez; L'Inter perde Lautaro nel mese in cui si gioca tutto: risentimento al soleo; Lautaro, risentimento al soleo: salta il derby; Infortunio Lautaro Martinez, come sta? Esito esami e quando torna l'attaccante Inter. Inter, quando torna Lautaro Martinez dall'infortunio: i nuovi aggiornamenti Tiene banco l'infortunio di Lautaro Martinez in casa Inter, ma occhio ai segnali incoraggianti degli ultimi giorni. Inter, quando torna Lautaro Martinez dall'infortunio: svelata la data Punto interrogativo sull'infortunio di Lautaro Martinez e sui possibili tempi di recupero. Lautaro Martinez continua il suo recupero dall'infortunio al polpaccio. Il capitano nerazzurro aggiorna i tifosi sulle sue condizioni e aumenta la speranza che il rientro possa essere anticipato. In più, Lautaro mette in mostra un fisico particolarmente asciutto. Beppe Marotta: "Per Lautaro Martinez serve cautela, si tratta di un infortunio serio ma essendo uno tenace sono sicuro che riuscirà ad anticipare i tempi per il ritorno in campo…".