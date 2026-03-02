Infortunio Lautaro l’argentino fissa il ritorno in campo | c’è quella partita nel mirino! Ultime

Lautaro Martinez ha subito un infortunio muscolare e si sta preparando per tornare in campo. L’attaccante dell’Inter ha scelto la partita contro la Fiorentina come obiettivo per il suo rientro. La squadra sta monitorando la sua condizione, con l’obiettivo di averlo disponibile per la prossima sfida di campionato. La data del ritorno in campo è ancora da definire.

Inter News 24 Infortunio Lautaro, l'argentino ha messo nel mirino la gara contro la Fiorentina per il ritorno in campo dopo lo stop muscolare. L'Inter di Cristian Chivu intravede finalmente la luce in fondo al tunnel: il capitano e trascinatore Lautaro Martinez punta con decisione al rientro. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Sky Sport, il "Toro" starebbe bruciando le tappe del recupero e potrebbe tornare a disposizione per la delicata trasferta del Franchi contro la Fiorentina. Un'ottima notizia per un attacco apparso "impreciso e poco incisivo" nelle ultime uscite, come sottolineato dai critici dopo il flop in Champions. Infortunio Lautaro Martinez, il Toro vede la Fiorentina: il capitano pronto al rientro per blindare lo scudetto.