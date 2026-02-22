Retrocessione Monviso Busto Arsizio ai playoff | i verdetti dell' ultima giornata

Il Monviso retrocede in serie A2 dopo una stagione difficile, causata da una serie di sconfitte consecutive. Busto Arsizio conquista invece i playoff grazie a una vittoria decisiva nell’ultima giornata, che ha confermato la sua posizione in classifica. La squadra ha mostrato carattere e determinazione per ottenere l’obiettivo. La partita finale ha visto un pubblico numeroso, con tifosi in fermento per i risultati. Ora si attende il prossimo impegno della squadra.

il campionato di serie a1 di pallavolo ha preso il via con 14 squadre impegnate in 26 giornate di Regular Season, definendo in chiave sportiva i verdetti della stagione: chi avanzerà ai playoff per lo scudetto e quali formazioni affronteranno la retrocessione. un periodo decisivo, che ha chiuso la graduatoria regolare e ha fissato la cornice delle gare che premieranno il campione e definiranno i contorni delle competizioni europee. Di conseguenza, le posizioni di coda hanno confermato la retrocessione delle ultime due squadre: wash4green monviso con 21 punti e bartoccini-mc restauri perugia con 15 punti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

